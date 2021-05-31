Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовий

ЗМІ пишуть, що загиблий – житель Умані, нещодавно повернувся з відпустки. Товариші по службі говорять про нього добре

У селі Радісне Одеської області застрелився військовослужбовець Ярослав Ганюченко. Це третій випадок самогубства військових за тиждень.

Про це повідомляє Оdessit.ua.

За даними ЗМІ, 30 травня чоловік наклав на себе руки з автомата в збройовій кімнаті під час зміни наряду.

Військовослужбовець – житель Умані, на службі був з 2020 року. Загиблого товариші по службі характеризують добре. Конфліктів у нього не було. Нещодавно чоловік повернувся з відпустки і був у доброму гуморі.

Інформацію про загибель військового підтвердили в пресслужбі ЗСУ. У військовій частині розпочато службову перевірку.

"Наразі за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого понеділка, 24 травня, у будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.