Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовий

У селі Радісне Одеської області застрелився військовослужбовець Ярослав Ганюченко. Це третій випадок самогубства військових за тиждень.
Про це повідомляє Оdessit.ua.
За даними ЗМІ, 30 травня чоловік наклав на себе руки з автомата в збройовій кімнаті під час зміни наряду.
Військовослужбовець – житель Умані, на службі був з 2020 року. Загиблого товариші по службі характеризують добре. Конфліктів у нього не було. Нещодавно чоловік повернувся з відпустки і був у доброму гуморі.
Інформацію про загибель військового підтвердили в пресслужбі ЗСУ. У військовій частині розпочато службову перевірку.
"Наразі за фактом загибелі правоохоронними органами проводяться слідчі дії з метою надання правової кваліфікації та встановлення обставин події", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, минулого понеділка, 24 травня, у будівлі Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби на вулиці Інглезі в службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника.