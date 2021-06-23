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Тисячі мертвих креветок викинуло на берег в Одеській області: у чому причина

23 червня 2021 12:17

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

На Хаджибейському лимані знову масово гинуть водяні біоресурси, причин мору може бути декілька

В Одеській області на берег Хаджибейського лиману викинуло тисячі мертвих креветок. У деяких місцях шар креветок досягає 15 сантиметрів.

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Про це повідомляє Думська.

За словами наукового співробітника Інституту морської біології НАН України кандидата біологічних наук Євгенія Соколова, причин мору креветки в лимані може бути багато – від різкого підвищення температури повітря до забруднення води під час нещодавніх дощів.

Узбережжя буквально встелено трупами морських раків. Фото: Думська

Узбережжя буквально встелено трупами морських раків. Фото: Думська

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Береги Хаджибейського лиману покриті його мертвими мешканцями. Фото: Думська

Береги Хаджибейського лиману покриті його мертвими мешканцями. Фото: Думська

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Раніше ми повідомляли, що жителі Канева Черкаської області побачили на березі Дніпра мертвих бичків, сомів, судаків, окунів і щук.

Також нагадаємо, десятки кілограмів дохлої риби і раків виловили в одному з озер Києва. Водойма перетворився у болото і виділяла жахливий запах.

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