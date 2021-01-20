Підозрюваний у вбивстві одинадцятирічної дівчинки в Одеській області намагався накласти на себе руки

У Роздільнянському районному суді Одеської області сьогодні, 20 січня, мусять оголосити вирок підозрюваному в жорстокому вбивстві одинадцятирічної школярки Дар'ї Лук'яненко.

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Як повідомляє кореспондентка "Сьогодні" Діана Федотова, 23-річний Микола Тарасов намагався покінчити з життям в залі суду.

Він дістав лезо і ледь не перерізав собі горло. Вбивця сказав, що "сьогодні він помре і поставить крапку, а не суд". Але померти не вийшло – поліція спробі суїциду запобігла.

Засідання перервано, підсудного відвезли до лікарні. Адвокати потерпілих вважають це затягуванням розгляду справи.

Хлопця звинувачують у чотирьох злочинах: викрадення, спроба зґвалтування, умисне вбивство і наруга над тілом.

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Родичі Дар'ї повідомили, що на засіданнях Тарасов розповів, що в знищенні доказів йому допомагали батьки. Мати замивала сліди крові, батько викинув тіло у вигрібну яму.

Нагадаємо, страшне вбивство в Іванівці на Одещині сталося рік тому. Тіло зниклої Даші Лук'яненко було знайдено після напружених пошуків 19 липня. Її виявили у вигрібній ямі на подвір'ї будинку сусідів зі слідами насильницької смерті. Відразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який зізнався у вбивстві дитини. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

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