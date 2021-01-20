Вбивство Даші Лук'яненко: підозрюваному винесли вирок

У Роздільнянському районному суді Одеської області сьогодні, 20 січня, винесли вирок підозрюваному в жорстокому вбивстві 11-річної школярки Дар'ї Лук'яненко.

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Обвинуваченого Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі. Крім того, він повинен буде виплатити потерпілій стороні 800 тисяч гривень компенсації.

Нагадаємо, страшне вбивство в Іванівці на Одещині сталося рік тому. Тіло зниклої Даші Лук'яненко було знайдено після напружених пошуків 19 липня 2019-го. Її виявили у вигрібній ямі на подвір'ї будинку сусідів зі слідами насильницької смерті. Відразу ж був затриманий 22-річний Микола Тарасов, який зізнався у вбивстві дитини. Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, Тарасов намагався накласти на себе руки у залі суду. Він дістав лезо і ледь не перерізав собі горло. Вбивця сказав, що "сьогодні він помре і поставить крапку, а не суд". Але померти не вийшло – поліція спробі суїциду запобігла.

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