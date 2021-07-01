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Погрожував, що вб'є: в Одесі чоловік сім років ґвалтував двох доньок і дружину

1 липня 2021 12:58

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Постраждалі вірили його погрозам, оскільки раніше чоловік до смерті побив свою тещу

В Одесі 48-річний чоловік кілька років ґвалтував і бив своїх дочок і дружину, погрожуючи їм вбивством. Обвинувальний акт вже направили до суду.

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Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Правоохоронці з'ясували, що чоловік почав гвалтувати дітей і дружину ще в 2015 році. Тоді одній із дочок було 14 років, а іншій 17 років.

Він говорив їм, що вб'є, якщо вони не будуть підкорятися. Дівчата сприйняли всерйоз такі погрози, бо чоловік уже відбував покарання за вбивство матері своєї дружини, яку він до смерті побив.

Зараз обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Справу скоро розгляне суд.

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Нагадаємо, в Одесі 24-річного чоловіка підозрюють у розбещенні та зґвалтуванні 14-річної дівчинки.

Крім того, в Одеській області бездомний чоловік зґвалтував восьмирічну дівчинку. Він силою затягнув дитину в занедбаний будинок і там поглумився.

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