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Погрожував гранатою: стрілка в Одеській області знешкодили (відео)

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
30 вересня, 13:01
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На місці події було керівництво Головного управління Нацполіціі в Одеській області і спецпризначенці
Стрілка в селі на Одещині знешкодили. Колаж: "Сьогодні"
Стрілка в селі на Одещині знешкодили. Колаж: "Сьогодні"

Правоохоронці знешкодили чоловіка, який влаштував стрілянину в одному з населених пунктів Одеської області. На місці інциденту зараз працюють вибухотехніки.

Про це повідомили в обласній поліції.

"Про стрілянину на вулиці села поліцейських сповістили місцеві жителі. На місце події негайно вирушили дільничні офіцери, які на той час відпрацьовували власників зброї у сусідньому населеному пункті", – йдеться в повідомленні.

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Встановлено, що стрілянину з обрізу мисливської рушниці влаштував місцевий житель. Під час перемовин з поліцейськими зловмисник кілька разів вистрілив у їхній бік та пошкодив автомобіль одного з правоохоронців, в результаті чого силовики відкрили вогонь у відповідь.

Після чого чоловік зайшов в чужий будинок і з погрозами вигнав господарів, а потім знову вийшов на вулицю і, озброєний обрізом і гранатою, попрямував до будинку, в якому живе жінка з дітьми.

"Щоб запобігти небезпеці, що загрожувала людям, працівники поліції знешкодили зловмисника", – йдеться в повідомленні.

Спецоперація "Грім"

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Нагадаємо, що в одному з населених пунктів Подільського району Одеської області чоловік влаштував стрілянину з рушниці просто на вулиці. Туди вже виїхали спецпризначенці, оголосили спецоперацію "Грім".

"Введена поліцейська спецоперація" Грім ". На місці працює слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, також туди виїхало керівництво Головного управління Нацполіціі в Одеській області і спецназівці", – йдеться в повідомленні.

Зараз зловмисника намагаються затримати. За попередніми даними, в результаті стрілянини ніхто не постраждав.

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