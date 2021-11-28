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Україна в тумані. В Одесі не зміг приземлитися літак із Києва

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
28 листопада, 16:06
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Через туман літак не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом
Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі
Літак із Києва не зміг приземлитися в Одесі / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі через густий туман не зміг приземлитися літак, він виконував рейс на світанку з Києва.

Про це пише "Думська".

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Борт Boeing 737-8HX авіакомпанії Bees Airlines вилетів з Києва о 05:44, на 20 хвилин пізніше за розкладом, і прибув до Одеси о 06:56, проте через туман не пішов на посадку і зробив кілька кіл над містом, а потім попрямував назад до столиці.

О 8:25 літак приземлився у "Борисполі".

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Одеський аеропорт успішно прийняв наступний літак о 08:36 ранку – зі Стамбула прибув Airbus 321 "Турецьких авіаліній".

Київ накрив густий туман

28 листопада Київ огорнув туман. У місті оголошено перший рівень небезпеки.

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"Видимість 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Фахівці рекомендують водіям під час водіння в тумані слідувати наступним порадам:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом;
  • дотримуватись безпечної дистанції з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

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