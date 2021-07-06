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Українська мова "зламала" одеських депутатів. Обережно – дуже сумне відео

6 липня 2021 0:09

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

На міських обранців Одеси просто шкода дивитися, коли вони намагаються говорити державною мовою

Засідання Одеської міськради / колаж "Сьогодні"

Засідання Одеської міськради / колаж "Сьогодні"

У Мережі розмістили відео з уривком із засідання Одеської міської ради, де місцеві депутати практично безуспішно намагаються говорити державною мовою.

Зокрема дуже сумний епізод опублікував один із місцевих телеграм-каналів.

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За відео складається враження, що міські обранці просто бояться української мови – вони жахливо збиваються, а іноді й взагалі надовго замовкають посеред виступу.

Не відомо, чи завжди так "бадьоро" проходять засідання Одеської міськради, але сесія у понеділок, судячи з усього, тривало довго, і депутати так нічого й не вирішили.

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Нагадаємо, у Виноградові Закарпатської області дитину відмовилися приймати в дитячий садок через те, що батьки не знають угорської мови. Для з'ясування деталей скандалу в області створили спеціальну комісію.

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Тим часом футболісти національної збірної України після критики за інтерв'ю російською мовою перейшли на українську, і у них це дуже непогано вийшло.

Ми також писали, що наприкінці минулого року СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом державної зради через виконання гімну Угорщини депутатами у Закарпатській області.

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