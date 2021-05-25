Знищували диверсантів: СБУ провела масштабні навчання в Азовському морі (фото, відео)

За легендою навчань, кілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти, були задіяні штурмові групи СБУ

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в акваторії Чорного моря в Одеській області. Метою тренувань стало вдосконалення міжвідомчої взаємодії при проведенні антитерористичної операції на об'єктах підвищеної небезпеки та транспортної інфраструктури.

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Про це повідомляє пресштаб СБУ.

"За легендою навчань, декілька "диверсійних груп" намагалися здійснити теракти на території Одеського припортового заводу та морського порту Південний. Ще одна група озброєних "терористів" захопила вантажне судно. При цьому "зловмисники" захопили у "заручники" екіпаж судна і висунули вимоги", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: СБУ

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Штурмові групи спецпідрозділу СБУ "Альфа" провели навчальну операцію з нейтралізації диверсантів і звільнення "заручників".

/ Фото: СБУ В тренді Дрон-велетень, як у ОБСЄ. Бойовики на Донбасі отримали нову небезпечну техніку

"Заходи відбулися в умовах максимально наближених до реальних, зокрема у нічний час і складних погодних умовах", – йдеться в повідомленні.

Реклама / Фото: СБУ

У навчаннях взяли участь підрозділи наступних відомств:

СБУ;

Держприкордонслужби;

Національної поліції;

Держслужби з надзвичайних ситуацій;

Збройних Сил України;

Національної гвардії;

Морської пошуково-рятувальної служби;

Адміністрації морських портів України;

Одеського припортового заводу;

представники органів місцевої влади.

Відео: СБУ

Раніше повідомлялося, що Росія спробувала зірвати військові навчання Україна і США в Чорному морі.