Влаштовували засідки на далекобійників: копи спіймали банду з Одеської області (фото і відео)

Правоохоронці затримали розбійну групу з Одеської області, яка нападала на далекобійників.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
За даними копів, потерпілий їхав з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 000 гривен.
/ Фото: Нацполиция
Зловмисники ретельно готувалися до нападу. Вони стежили за автопідприємством, звідки їхала жертва. На заправці порізали шини на вантажівці і чекали, коли авто стане посеред дороги. Уночі вже в Херсонській області підозрювані напали на водія.
/ Фото: Нацполиция
Порушників затримали поліцейські. У них вилучили ніж, газовий балончик, стяжки і балаклави. Фігурантам вже повідомили про підозру в розбої, тепер їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Одесі затримали членів банди, які видавали себе за таксистів і грабували відвідувачів розважальних закладів.
Крім того, у Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом скоїв розбійний напад на дівчину.