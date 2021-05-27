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Влаштовували засідки на далекобійників: копи спіймали банду з Одеської області (фото і відео)

27 травня, 16:46

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Учасники групи стежили за жертвою всю дорогу і спеціально прокололи шини на вантажівці – поліція повідомила їм про підозру

Правоохоронці затримали розбійну групу з Одеської області, яка нападала на далекобійників.

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Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

За даними копів, потерпілий їхав з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 000 гривен.

/ Фото: Нацполиция

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Зловмисники ретельно готувалися до нападу. Вони стежили за автопідприємством, звідки їхала жертва. На заправці порізали шини на вантажівці і чекали, коли авто стане посеред дороги. Уночі вже в Херсонській області підозрювані напали на водія.

/ Фото: Нацполиция

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Порушників затримали поліцейські. У них вилучили ніж, газовий балончик, стяжки і балаклави. Фігурантам вже повідомили про підозру в розбої, тепер їм загрожує від 7 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

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Нагадаємо, в Одесі затримали членів банди, які видавали себе за таксистів і грабували відвідувачів розважальних закладів.

Крім того, у Вінниці затримали чоловіка, який з пістолетом скоїв розбійний напад на дівчину.

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