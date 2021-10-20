Влаштували самосуд: в Одеській області побили водійку, яка збила собаку

У Кілії Одеської області водійка збила собакуі поїхала далі. Жінку зупинили місцеві жителі. Вони її побили за смерть тварини.
Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеси.
Подробиці
Жінка на авто збила вагітну собаку, але замість того, щоб зупинитися і спробувати врятувати тварину, вона проїхала повз і хотіла сховатися.
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Її зупинили місцеві жителі і стали вимагати, щоб водійка відвезла збиту собаку до ветлікарні. Жінка відреагувала агресивно. Конфлікт через кілька хвилин переріс в тягання за волосся і бійку.
Місцеві жителі викликали на місце поліцію, яка склала протокол на водіїв.
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