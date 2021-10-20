Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ Барселона - Динамо: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Новини Одеси

Влаштували самосуд: в Одеській області побили водійку, яка збила собаку

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 10:40
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
На місце приїхала поліція і склала протокол
Жінки тягали водійку за волосся / Колаж "Сьогодні"
Жінки тягали водійку за волосся / Колаж "Сьогодні"

У Кілії Одеської області водійка збила собакуі поїхала далі. Жінку зупинили місцеві жителі. Вони її побили за смерть тварини.

Про це повідомляє Telegram-канал Новини Одеси.

Подробиці

Жінка на авто збила вагітну собаку, але замість того, щоб зупинитися і спробувати врятувати тварину, вона проїхала повз і хотіла сховатися.

Її зупинили місцеві жителі і стали вимагати, щоб водійка відвезла збиту собаку до ветлікарні. Жінка відреагувала агресивно. Конфлікт через кілька хвилин переріс в тягання за волосся і бійку.

Місцеві жителі викликали на місце поліцію, яка склала протокол на водіїв.

Схожі випадки

У Чортківському районі Тернопільської області чоловік забив до смерті собаку. Він прийшов до родичів, але господарів не було вдома. Собака породи пекінес почав гавкати на нього, але він схопив палицю і забив тварина. Мертвого пса чоловік викинув у криницю.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

100 791

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 19 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 658 010
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 207 901
Всього введених доз 14 865 911
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ТОП-матчі

Барселона

Сьогодні

19:45

Динамо

1.26

6.90

12.5
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,61
30,37
28,58
18,48
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,31
28,91
18,14
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.27

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.61

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти