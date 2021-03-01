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У центрі Одеси обвалилася частина історичної будівлі (фото)

1 березня, 11:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Уламки каменів засипали тротуар

В Одесі на вулиці Ніжинській, 16 обвалилася частина пам'ятника архітектури – прибуткового будинку Стрітенської церкви 1879 року побудови.

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Як повідомляє "Думська", внаслідок НП ніхто не постраждав, оскільки будівля почала руйнуватися ще два дні тому – на зовнішній стіні з'явилися широкі тріщини і 16 мешканців відселили заздалегідь.

Уламки каменів засипали тротуар, який перекрили для пішоходів. Однак рух по вулиці не зупинено. На місці чергують рятувальники і муніципальна охорона.

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Внаслідок обвалення також пошкоджений сусідній двоповерховий будинок №14. Падаючі камені пробили йому дах, також завалилась стіна, яка прилягала до аварійного флігеля.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі на Деволановському спуску обрушився будинок. Нині на вулицях лежать руїни будівлі.

Також нагадаємо, в Одесі руйнується історичний будинок Лібмана.

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Одеса обвал пам'ятник архітектури житловий будинок
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