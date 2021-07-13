У дитсадку в Одеській області масово отруїлися діти: троє потрапили до лікарні

Колаж "Сьогодні"

У Чорноморську Одеської області в дитячому садку отруїлися шестеро дітей. Троє з них потрапили до лікарні.

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Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики захворювань, пише 048.ua.

Масове отруєння сталося у дитсадку №12. Попередній діагноз – "гастроентероколіт". У лікарні зараз лежать троє дітей, інші лікуються вдома. Хворі у стані легкої і середньої тяжкості.

Зазначається, що в закладі почали перевірку.

Також у центрі контролю уточнили, що захворюваність серед дітей на гострі кишкові інфекції в області зросла на 5% в порівнянні з попереднім тижнем.

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Нагадаємо, раніше в Одеській області сталося масове отруєння після банкету. П'ятеро людей заразилися сальмонельозом.

Крім того, у Львівській області після трапези в ресторані отруїлися 17 людей, з них шестеро – діти.

Також дивіться в сюжеті "Сьогодні" про те, як у харківському ресторані виявили сальмонельоз та стафілокок: