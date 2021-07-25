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В Ізмаїлі заступник начальника управління патрульної поліції позичив у колег $ 300 тисяч і зник

25 липня 2021 20:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За попередніми даними, причиною таких дій Митькина в поліції вважають ігрову залежність

На знімку Іван Митькин зі своїми товаришами по службі. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку Іван Митькин зі своїми товаришами по службі. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник начальника управління патрульної поліції міста Ізмаїла Іван Митькин зник і перестав виходити на зв'язок, позичивши перед цим у своїх товаришів по службі близько 300 тисяч доларів.

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Про це повідомляє Думська.

Видання зазначає, що ці гроші, які Митькин позичив нібито на закупівлю врожаю зернових, і є причиною його зникнення.

Спочатку ніхто не підозрював Митькина в шахрайстві, однак він почати уникати людей, у яких позичав гроші.

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Перед зникненням Митькина квартиру, яку він знімав з іншими патрульними, обікрали. Поліцейські, які повернулися зі зміни, виявили, що зникла велика сума грошей і травматичний пістолет.

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Папуга Геннадія Кернеса. Фото: колаж "Сьогодні"

"У п'ятницю ввечері Митькин поїхав на вихідні до родини до Одеси, але вже в суботу, дізнавшись, що його викрили, перестав виходити на зв'язок і видалився з усіх робочих груп", – повідомляють ЗМІ.

За попередніми даними, причиною таких дій Митькина в поліції вважають ігрову залежність.

Раніше ми писали, що в Києві зв'язали і обікрали студента.

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