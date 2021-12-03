У мерії Чорноморська сталася масова бійка, є постраждалий

Через бійку двох чоловіків доставили до територіального відділу поліції

Бійка розпочалася під час запланованої мирної акції / Колаж "Сьогодні"

У Чорноморську під час запланованої мирної акції мітингувальники хотіли потрапити до середини міськради, а через це пошкодили вхідні двері та влаштували штовханину.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

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Деталі

У ході сутички постраждав один поліцейський. Ще двох чоловіків доправили до територіального відділу поліції.

Відомості про дії одного мітингувальника внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 (навмисне заподіяння працівнику правоохоронного органу побоїв) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про його затримання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та притягнення іншого правопорушника до адміністративної відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов'язків).

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Чому почалася бійка

Очевидець бійки біля стін мерії Чорноморська, директор місцевої "Муніціальної охорони" Петро Канар'ян розповів сайту "Сегодня", як все відбувалося.

"Сьогодні проходила сесія міськвиконкому. До будівлі прийшли представники громадської організації. Справа в тому, що у складі цієї організації є підприємець, який заробляє на рекламі. Він має борди, сіті-лайти. На одному з перехресть він хотів розмістити великий екран. Йому відмовили". в цьому.Підвиконкомом зажадали, щоб до них вийшов один з керівників.Мотивували тим, що в місті ветеранам не дають розвивати бізнес.Тому як йшла сесія, заступник мера до них не вийшов.У результаті мітингувальники почали розбивати двері, держаками від лопат почали бити правоохоронців. Одному з постраждалих довелося зашивати голову. Злісних порушників затримали та доставили до поліції", – повідомив Петро Канар'ян.

У Києві охоронець магазину запідозрив жінку у крадіжці: все закінчилося бійкою

Охоронець запідозрив жінку в крадіжці та зупинив її. Чоловік заявив, що крадене у рукаві її куртки. Дівчина показала рукав, але там нічого не було.

Чоловік почав хапати дівчину за рюкзак і казати, що викрадене знаходиться там. Дівчина запропонувала показати і рюкзак, але той все одно не переставав її чіпати. Та й дівчина, звичайно, відповіла.

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