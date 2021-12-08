В Одесі 104-річна жінка отримала першу дозу вакцини від COVID-19

Раніше одеситам у такому поважному віці щеплення проти коронавірусу не робили

Вакцинація для літніх людей дуже важлива/Колаж: "Сьогодні"

В Одесі 104-річна жінка отримала щеплення проти COVID-19. Їй зробили першу дозу вакцини.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

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Деталі

"Сьогодні перше щеплення від COVID-19 отримала 104-річна корінна одеситка Софія Людвигівна Цуркан. Наразі це мешканка Одеси найповажнішого віку, яка пройшла вакцинацію", — інформує Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради.

Жінці ввели першу дозу препарату проти коронавірусу/Фото: Facebook: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

Де в Одесі можна вакцинуватися?

Адреси центрів вакцинації:

пров. Семафорний, 4, ТЦ "Fontan Sky";

вул. Семена Палія, 93А, ТЦ "Сім'я";

вул. Паустовського, 14, гіпермаркет "Епіцентр";

вул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ "City Center";

проспект Небесної Сотні, 2, ТРЦ "City Center";

Фонтанська дорога, 30/32, ЦПМСД №3;

вул. Левітана, 62, ЦПМСД №4 (в будівлі КДЦ №20);

вул. Житомирська, 2, ЦПМСД №10;

вул. Болгарська, 38, КДЦ МКЛ №1;

пл. Дерев'янка, 1, видавництво "Чорномор'я";

парк Горького, вхід з боку вул. Героїв Крут (Терешкової);

аеропорт "Одеса" (з 10:00 до 17:00).

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