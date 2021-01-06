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В Одесі автомобіль злетів з дороги в озеро (фото)

6 січня, 12:56

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловік самостійно викликав швидку допомогу

В Одесі на Об'їзній дорозі автомобіль Toyota Corolla впав в озеро поруч з Куяльницьким лиманом.

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Як розповіли в пресслужбі патрульної поліції, аварія сталася сьогодні, 6 січня, близько 05:00 години ранку.

Після НП 64-річний водій самостійно вибрався з машини і викликав медичну швидку допомогу на домашню адресу.

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Патрульні поліцейські виявили машину в озері. За допомогою співробітників служби з надзвичайних ситуацій автомобіль дістали з води.

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На місці події працювали правоохоронці.

Раніше ми повідомляли, що суд взяв під варту водія, який збив на смерть велосипедиста під Одесою. Його взяли під варту на 60 діб без права внесення застави. 30-річному чоловікові загрожує до восьми років в'язниці.

Також нагадаємо, в Одесі зіткнулися п'ять автомобілів. Внаслідок зіткнення одне з авто загорілося. Зазначається, що є жертви і постраждалі. Їх кількість уточнюється.

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Крім того, під Миколаєвом у ДТП загинув патрульний. Водій автомобіля BMW, за попередніми даними, не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і врізався в дерево.

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ДТП авто Одеса озеро злетів
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