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В Одесі чиновник міськради попався на хабарі від власників МАФів

6 липня 2021 16:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чиновника затримали під час отримання другого траншу. Правоохоронці поки не повідомили йому про підозру

Чиновника затримали під час отримання хабара від власників двох МАФів. Фото: gp.gov.ua

Чиновника затримали під час отримання хабара від власників двох МАФів. Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали директора однієї з комунальних установ Одеської міськради під час отримання 113 тисяч гривень хабаря.

Як повідомили в пресслужбі прокуратури, чиновник отримав неправомірну вигоду від власників двох торгових яток. За винагороду він обіцяв їм не демонтувати МАФи, а навпаки, сприяти у продовженні договорів оренди.

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Чиновника затримали відразу після отримання другої частини хабаря.

Зараз триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру і обрання запобіжного заходу.

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Раніше ми повідомляли, що в Одесі ексслідчий СБУ вимагав у іноземця понад $80 тисяч хабаря.

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Також нагадаємо, у Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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