В Одесі чиновник міськради попався на хабарі від власників МАФів

Чиновника затримали під час отримання другого траншу. Правоохоронці поки не повідомили йому про підозру

Чиновника затримали під час отримання хабара від власників двох МАФів. Фото: gp.gov.ua

Правоохоронці затримали директора однієї з комунальних установ Одеської міськради під час отримання 113 тисяч гривень хабаря.

Як повідомили в пресслужбі прокуратури, чиновник отримав неправомірну вигоду від власників двох торгових яток. За винагороду він обіцяв їм не демонтувати МАФи, а навпаки, сприяти у продовженні договорів оренди.

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Чиновника затримали відразу після отримання другої частини хабаря.

Зараз триває проведення невідкладних слідчих дій, після яких буде вирішено питання щодо оголошення особі про підозру і обрання запобіжного заходу.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі ексслідчий СБУ вимагав у іноземця понад $80 тисяч хабаря.

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Також нагадаємо, у Львівській області на великому хабарі попався директор філії "Нафтогазу".

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: