В Одесі чиновник забув українську мову під час виступу – не зміг закінчити думку (відео)

У деяких містах України частина депутатів і чиновників зазнають труднощів з українською мовою

В Одесі начальник управління капітального будівництва Борис Панов не зміг продовжити виступ через те, що забув слово українською мовою.

Спочатку виступ почала чиновниця, яка регулярно запиналася під час своєї промови з трибуни, а пізніше слово дали Панову, який не зміг продовжити свою думку:

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"Це питання находится на контролі, на постійному контролі в управлінні, та ... Постійно ... Як...", – не зміг продовжити Панов.

Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що українська мова як державна буде застосовуватися у всіх сферах суспільного життя – це передбачає концепція програми з розвитку мови, розрахованої на 9 років, з 2022 з 2030 рік.

До речі, в Україні поки можна вибирати мову при здачі іспиту для вступу до вузів, але з 1 січня 2025 року українська стане обов'язковою мовою зовнішнього незалежного оцінювання.