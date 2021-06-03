В Одесі екс-слідчий СБУ вимагав у іноземця понад $80 тисяч хабара

Він обіцяв сприяння щодо пом'якшення запобіжного заходу і скасування арешту майна іноземця – тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі

У четвер, 3 червня, оголосили про підозру у вимаганні хабара колишньому слідчому одного з відділів Одеського управління СБУ. Він вимагав від іноземця 80 тисяч доларів.

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Про це повідомляє САП на сторінці в Facebook.

"Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в ході розслідування кримінального провадження за підозрою громадянина іноземної держави вимагав та одержав від останнього 80 тис. доларів США неправомірної вигоди за вчинення процесуальних та слідчих дій, що вплинули на пом’якшення запобіжного заходу, скасування арешту майна та банківських рахунків іноземця", – розповіли в САП

Колишнього слідчого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 12 років тюремного ув'язнення.

Правоохоронці вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Раніше ми повідомляли, що у Львові правоохоронці затримали жінку-лікаря під час отримання нею хабара в сумі 8000 доларів. Неправомірну вигоду вона вимагала в учасника бойових дій.