В Одесі горів гуртожиток медуніверситету: один студент потрапив до лікарні

Вночі 6 червня на третьому поверсі гуртожитку сталася пожежа – з будівлі евакуювали 106 людей

В Одесі сталася пожежа в п'ятиповерховому університетському гуртожитку. У результаті постраждав один студент.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що загоряння почалося о першій годині ночі 6 червня на третьому поверсі будівлі на вулиці Маршала Малиновського. З гуртожитку евакуювали 106 людей.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Одного студента госпіталізували медики швидкої допомоги. У нього опіки верхніх дихальних шляхів і отруєння димом. Зараз потерпілий у стані середньої тяжкості.

/ Фото: ГСЧС

Пожежу на площі 25 кв. м ліквідували за 50 хвилин. На місці працювали 57 рятувальників на 11 пожежних авто.

У соцмережах пишуть, що це гуртожиток №2 Одеського національного медичного університету.

Реклама

Нагадаємо, раніше в центрі Харкова загорівся новий торговий центр.

Крім того, у Києві горіла школа в Оболонському районі.Усіх співробітників і учнів евакуювали з будівлі.

Також дивіться, як в Сумській області пройшло тренування рятувальників: