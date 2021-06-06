Русский
$ 27,29
33,06
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одесі горів гуртожиток медуніверситету: один студент потрапив до лікарні

6 червня, 12:04

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Вночі 6 червня на третьому поверсі гуртожитку сталася пожежа – з будівлі евакуювали 106 людей

В Одесі сталася пожежа в п'ятиповерховому університетському гуртожитку. У результаті постраждав один студент.

Реклама

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що загоряння почалося о першій годині ночі 6 червня на третьому поверсі будівлі на вулиці Маршала Малиновського. З гуртожитку евакуювали 106 людей.

/ Фото: ГСЧС

Реклама

Одного студента госпіталізували медики швидкої допомоги. У нього опіки верхніх дихальних шляхів і отруєння димом. Зараз потерпілий у стані середньої тяжкості.

/ Фото: ГСЧС

В тренді
"Безсмертні поляки у складі ЗСУ". Бойовик "ДНР" видав черговий фейк про Україну (відео)

Пожежу на площі 25 кв. м ліквідували за 50 хвилин. На місці працювали 57 рятувальників на 11 пожежних авто.

У соцмережах пишуть, що це гуртожиток №2 Одеського національного медичного університету.

Реклама

Нагадаємо, раніше в центрі Харкова загорівся новий торговий центр.

Крім того, у Києві горіла школа в Оболонському районі.Усіх співробітників і учнів евакуювали з будівлі.

Також дивіться, як в Сумській області пройшло тренування рятувальників:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічного
Вбивство 11-річної Даші Лук'яненко. Тарасов отримав 15 років в'язниці замість довічногоОдеса
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)
В Одесі трьох пацієнтів психлікарні, які не ходять, викинули на кладовище – не залишили навіть води (відео)Одеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти