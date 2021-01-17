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В Одесі горить готель, є постраждалі (відео)

17 січня, 22:14

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Постояльці повідомили про проблеми з проводкою

В Одесі на вулиці Посмітного, 10/12, горить триповерховий будинок, в якому розміщено готель Arcadia Apartments.

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Про це повідомили в ДСНС.

Пожежа охопила площу в 1,5 тисячі квадратних метрів, горить весь дах будівлі.

За даними рятувальників, усіх, хто був у будинку, вивели на свіже повітря.

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Водночас видання "Думська" пише, що під час пожежі постраждала щонайменше одна людина. Її вивели з готелю, медики надають їй першу допомогу.

Також повідомляють, що будівля розміщена серед щільної забудови приватного сектору, що ускладнює роботу пожежників. Крім того, їм важко гасити пожежу через низьку температуру – бризки моментально замерзають на костюмах.

Постоялець готелю Влад розповів, що почув як загорілася проводка на другому поверсі, встиг схопити документи і вибігти назовні. За його словами, в готелі жило багато іноземців.

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Інший мешканець повідомив, що буквально вчора в готелі ремонтували проводку, а до цього були періодичні проблеми зі світлом.

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На місце пожежі прибув віцемер Михайло Кучук, який керує містом під час відсутності мера Геннадія Труханова, і голова Приморської райадміністрації Марат Корольов – вони вирішують, куди розселити погорільців.

Нагадаємо, на початку січня в Одесі сталася пожежа в будівлі покинутого кафе, приміщення якого використовували для утримання курей.

Ми також повідомляли, що 14 січня в центрі Києва на вулиці Саксаганського в Шевченківському районі почалася велика пожежа.

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Одеса готелі постраждалі пожежа
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