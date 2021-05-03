В Одесі загорівся ресторан у центрі міста (відео)

Спалахнуло будівля, в якій на першому поверсі розміщений ресторан "Щастя", а над ним – готель "Пале-Рояль", вогонь швидко поширився, і виникло сильне задимлення

У центрі Одеси, біля оперного театру, горить будівля, в якій розміщені ресторан "Щастя" і готель "Пале-Рояль". Займання сталося на літній терасі ресторану, заповненій людьми.

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Про це повідомила кореспондентка "Сьогодні".

За попередньою інформацією, загорілася витяжка, двоє співробітників отримали незначне отруєння димом.

У ГСЧС повідомили, що вогонь поширився на площі близько 100 кв. м, але він вже локалізований, і рятувальники продовжують гасити пожежу.

Реклама / Фото: Думська

Як повідомляє місцеве видання "Думская", спалахнула будівля, в якій на першому поверсі розміщений ресторан "Щастя", а над ним – готель "Пале-Рояль", вогонь швидко поширився, і виникло сильне задимлення.

/ Фото: Думська

Крім співробітників, які отруїлися димом, рятувальники евакуювали шість осіб із сусіднього будинку.

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Нагадаємо, в Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пирогова вночі сталася пожежа, внаслідок якої постраждав пацієнт з інвалідністю.

Ми також повідомляли, що в березні в центрі Києва на Подолі горів грузинський ресторан.