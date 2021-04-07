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Знімали з безпілотника військову частину: в Одесі затримали студентів з Індії (фото)

7 квітня, 03:17

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Іноземці стверджують, що не знали про заборону на зйомку

В Одесі двоє студентів з Індії знімали за допомогою безпілотника територію військову частини. Завислий над частиною літальний апарат виявили патрульні військового містечка Одеського загону морської охорони.

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Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Спеціальна група реагування вже через кілька хвилин виявила чоловіка і жінку з пультом управління БПЛА, у яких не було при собі документів.

Вони повідомили, що є громадянами Індії і вчаться у медичному виші. Іноземці стверджують, що просто захоплюються фотовідеозйомкою і нібито нічого не знали про режимні обмеження в контрольованому прикордонному районі.

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Співробітники Держприкордонслужби та СБУ провели із затриманими фільтраційні заходи, а також пояснили необхідність дотримання прикордонного режиму і порядок проведення аерофотовідеозйомки.

Для встановлення осіб і притягнення до відповідальності студентів передали представникам Нацполіції, також про вчинення правопорушення повідомили в Державіаслужбу. У діях іноземців вбачають ознаки правопорушення за ст. 111 КУпАП (порушення правил безпеки польотів).

Нагадаємо, оперативники української прикордонної служби та контррозвідки розсекретили у Волинській області агента білоруської спецслужби, який намагався завербувати прикордонника для переправлення зброї.

Ми також повідомляли, що 39-річного жителя Волинської області звинуватили у співпраці з іноземною спецслужбоюі сприяння їй у підривній діяльності на території України.

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Індія Одеса студенти шпигунство безпілотники
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