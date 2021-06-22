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В Одесі з суду втік підозрюваний у розбої (фото)

22 червня 2021 21:52

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Обвинувачуваний у розбійному нападі та викраденні автомобіля чоловік покинув зал суду ще до оголошення вироку

В Одесі втік із залу суду підозрюваний у розбійному нападі і викраденні автомобіля 25-річний Георгій Янов.

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Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Розшукуваний Георгій Янов

Розшукуваний Георгій Янов / Фото: Нацполиция

Правоохоронці уточнили, що підозрюваний 22 червня втік із залу суду ще до обрання йому запобіжного заходу.

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"Чоловік, 1996 р. н., який підозрюється у скоєнні розбійного нападу і незаконному заволодінні транспортним засобом, втік сьогодні до розгляду клопотання слідчого про обрання йому запобіжного заходу", – йдеться в повідомленні.

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Поліція також опублікувала прикмети втікача: на вигляд 25-30 років, зріст 178 см, худорлявої статури, волосся чорне коротке, обличчя неголене.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місце перебування розшукуваного, просять зателефонувати до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 за телефоном (048) 779 49 38 або на спецлінію 102.

Нагадаємо, наприкінці травня із залу суду в Ірпені під Києвом також втік підозрюваний, якого звинувачували у пограбуваннях жінок.

Що ще відбувалося в Україні і світі 22 червня, дивіться у новинах "Сьогодні".

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