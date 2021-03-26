В Одесі копи оштрафували маршрутника за стоячих пасажирів: люди почали сперечатися з поліцейським (відео)

В Одесі, яка входить у "червону зону" карантину, поліцейські виписали штраф водієві маршрутного таксі за те, що він перевозив стоячих пасажирів.

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Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вая Одесса".

Інцидент стався у районі Пересипського мосту. Оштрафували водія маршрутки №190. Усіх пасажирів вигнали з салону.

Люди були обурені діями поліцейських.

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"Як добиратися на роботу?", – йдеться у повідомленні.

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На опублікованому відео видно, що біля маршрутки стоять люди, вони сваряться з поліцейським. Зокрема, пасажири почали вичитувати копа, на що той відповідав, що це не його особиста ініціатива, а правила.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в одеському нічному клубі "забили" на карантин.

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