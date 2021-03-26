Русский
$ 27,97
33,03
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одесі копи оштрафували маршрутника за стоячих пасажирів: люди почали сперечатися з поліцейським (відео)

26 березня, 13:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Людей вигнали з салону

В Одесі, яка входить у "червону зону" карантину, поліцейські виписали штраф водієві маршрутного таксі за те, що він перевозив стоячих пасажирів.

Реклама

Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вая Одесса".

Інцидент стався у районі Пересипського мосту. Оштрафували водія маршрутки №190. Усіх пасажирів вигнали з салону.

Люди були обурені діями поліцейських.

В тренді
Помер останній великий письменник-одесит Юхим Ярошевський

"Як добиратися на роботу?", – йдеться у повідомленні.

Реклама

На опублікованому відео видно, що біля маршрутки стоять люди, вони сваряться з поліцейським. Зокрема, пасажири почали вичитувати копа, на що той відповідав, що це не його особиста ініціатива, а правила.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як в одеському нічному клубі "забили" на карантин.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Одеса штрафи маршрутки карантин поліція пасажири
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Червоні зони" карантину закриють для транспорту? Як ходитимуть поїздиТранспорт
Припаркувався на місці начальника: в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО (фото і відео)
Припаркувався на місці начальника: в Одесі працівники охоронної фірми побили ветерана АТО (фото і відео)Одеса
Одеса в
Одеса в "червоній зоні" карантину: чи введуть жорсткі обмеженняОдеса
Раптово знепритомніла. В Одеській області померла вакцинована від COVID-19 військова
Раптово знепритомніла. В Одеській області померла вакцинована від COVID-19 військоваОдеса
Смерть військової після щеплення від COVID-19: судмедексперти не виявив тромбів
Смерть військової після щеплення від COVID-19: судмедексперти не виявив тромбівУкраїна
Смерть військової після щеплення від COVID-19: момент потрапив на відео
Смерть військової після щеплення від COVID-19: момент потрапив на відеоОдеса

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти