В Одесі легковик налетів на пилку трактора. Момент ДТП потрапив на відео

Автомобіль при наближенні зовсім не збавив швидкість. Через це удар був сильним

В Одесі в ДТП потрапили трактор і легковик / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі легковий автомобіль на швидкості врізався в пилу трактора. У результаті в авто практично відрізало частину мотора.

Відео опублікували в Telegram-каналі "7 канал Одеса".

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Аварія сталася на вулиці Водопровідній 24 вересня близько 12:50.

У Мережі пишуть, що постраждала тільки пасажирка автомобіля, вона вдарилася головою об лобове скло. Однак у якому стані постраждала, невідомо.

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Зіткнення з пилкою зняв відеореєстратор автомобіля поруч. На записі видно, що легковик рухався не дуже швидко, але взагалі не гальмував. Тому швидкості було досить, щоб пила буквально розрізала частину авто.