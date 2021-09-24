В Одесі легковик налетів на пилку трактора. Момент ДТП потрапив на відео

В Одесі легковий автомобіль на швидкості врізався в пилу трактора. У результаті в авто практично відрізало частину мотора.
Відео опублікували в Telegram-каналі "7 канал Одеса".
Аварія сталася на вулиці Водопровідній 24 вересня близько 12:50.
У Мережі пишуть, що постраждала тільки пасажирка автомобіля, вона вдарилася головою об лобове скло. Однак у якому стані постраждала, невідомо.
Зіткнення з пилкою зняв відеореєстратор автомобіля поруч. На записі видно, що легковик рухався не дуже швидко, але взагалі не гальмував. Тому швидкості було досить, щоб пила буквально розрізала частину авто.