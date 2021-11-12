В Одесі людей від COVID-19 вакцинують прямо у трамваї (фото)

Вакцинація в трамваї відбувається щодня з 09:00 до 17:00

У трамваї вакцинують усіх бажаючих / Колаж "Сьогодні"

В Одесі людей вакцинують прямо в трамваї. Таке незвичне місце для вакцинації COVID-19 з'явилося в місті вчора, 11 листопада.

Про це повідомляє міськрада Одеси.

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Вакцинація у трамваї. Фото: міськрада Одеси.

Де знаходиться трамвай

Трамвай стоїть на Старосінній площі, біля кінцевої зупинки трамваїв та автостанції.

Вакцинація проводиться щодня з 9:00 до 17:00. При собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон, щоб зробити щеплення.

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Вакцинація у трамваї. Фото: міськрада Одеси.

Які вакцини є в новому пункті вакцинації

Щеплення проводять медпрацівники з дотриманням усіх санітарно-гігієнічних вимог до вакцинації від COVID-19. В даний час у трамваї є вакцини Comirnaty/Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac, очікується розподіл вакцини Moderna.

Вакцинація у трамваї. Фото: міськрада Одеси.

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Вакцинація у трамваї. Фото: міськрада Одеси.

Схожий пункт вакцинації у місті під Дніпром

У місті Новомосковськ під Дніпром людей вакцинують у маршрутці. Для охочих там є три вакцини.

Мікроавтобус обладнаний усім необхідним. Щодня мобільний пункт змінює локацію, щоб щеплення зробили якнайбільше городян.

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