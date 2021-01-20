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В Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках: у його квартирі знайшли двох загиблих (фото і відео)

20 січня, 16:24

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Підозрюваний був обмотаний людськими внутрішніми органами

В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у подвійному вбивстві. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих.

Про це повідомили пресслужба Нацполіції і Департамент карного розшуку.

Перехожі розповіли копам, що на проспекті Небесної Сотні ходить чоловік з людською головою в руках. Крім того, він був обмотаний людськими внутрішніми органами.

На місці поліцейські побачили порушника, він заходив у під'їзд будинку. Слідом за молодим чоловіком вони зайшли в його квартиру, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті.

Попередньо встановлено, що він убив свого батька і ще одну людину, дані якої поки з'ясовуються. Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.

Нагадаємо, раніше під Дніпром молода мати вбила власну дитину.

Крім того, у Черкаській області підліток зґвалтував і намагався вбити 51-річну жінку.

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Одеса вбивство затримання розчленував подвійне вбивство
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