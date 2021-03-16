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В Одесі чоловік, погрожуючи ножем, відібрав у дитини велосипед

16 березня, 13:42

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Зловмисника затримали по гарячих слідах

В Одесі на дитячому майданчику до восьмирічного хлопчика підійшов 33-річний уродженець сусідньої держави і, погрожуючи ножем, відібрав у нього велосипед.

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Як повідомили в пресслужбі ГУНП, в поліцію зателефонувала мама хлопчика. Зловмисника затримали по гарячих слідах в декількох кварталах від місця злочину.

Підозрюваного помістили до СІЗО. Йому загрожує від трьох до семи років в'язниці. Кримінальне провадження відкрито за статтею "розбій".

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Раніше ми повідомляли, що в Одеській області напали на АЗС. Погрожуючи пістолетом 20-річному оператору, невідомі зв'язали хлопця скотчем.

Також нагадаємо, у Миколаєві затримали підозрюваних у серії розбійних нападів.

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Одеса крадіжка хлопчик загроза напад
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