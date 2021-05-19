В Одесі чоловіку порізали обличчя лезом через телефон

Зухвале пограбування сталося недалеко від залізничного вокзалу – потерпілий відразу ж звернувся до правоохоронців за допомогою – подробиці

В Одесі троє зловмисників вчинили розбійний напад на місцевого жителя. Заради мобільного телефону вони повалили 53-річного чоловіка на землю і побили ногами, а коли він почав чинити опір, лезом порізали йому обличчя.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, за словами потерпілого, все відбулося несподівано у сквері на вулиці Пушкінській. Зловмисники витягли з кишені мобільний телефон вартістю три тисячі гривень і втекли.

Потерпілий одразу звернувся до правоохоронців, які несли службу з охорони громадського порядку на території залізничного вокзалу. Затримали зловмисників патрульні по гарячих слідах. Гаджет потерпілого і лезо вилучили.

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Затриманим, 55-річному уродженцю однієї з країн Центральної Азії і двом жителям Одеської області, вже повідомили про підозру. Всі вони вже були раніше судимі за майнові злочини.

Зараз чоловіки знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання, де очікують запобіжний захід. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі напали на інженера і відібрали у нього майже мільйон гривень.

Також нагадаємо, у Вінницькій області чоловік пограбував магазин з іграшковим пістолетом.