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В Одесі на горищах знайшли людські останки

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
8 жовтня, 13:20
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Їх виявили на вулицях Яші Гордієнка і Семена Палія
В Одесі знайшли людські останки. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі знайшли людські останки. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі на двох горищах виявили людські останки. Їх знайшли на вулицях Яші Гордієнка і Семена Палія.

Про це повідомляє видання "Думська".

Подробиці НП

Людські останки виявили вдень 7 жовтня на горищах двох будинків, розташованих на вулицях Яші Гордієнка і Семена Палія.

Як розповіли в поліції, на тілі чоловіка, виявленому на Гордієнка, видимих слідів насильницької смерті не було. Померлий був одягнений у світлий светр, чорні штани, чорні шкарпетки, жовту куртку.

На Палія труп знаходився в скелетованому стані, встановити стать і причину смерті зможе тільки судово-медична експертиза. Людина була одягнена в чорну куртку і джинси.

Поліція з'ясовує всі обставини. Фото: Liga.net
Поліція з'ясовує всі обставини. Фото: Liga.net

Подібні випадки в Україні

Раніше на Харківщині жителька міста Чугуїв знайшла кістки людини в нещодавно придбаному будинку. Як повідомили в прес-службі обласного управління Національної поліції, про страшну знахідку 38-річна господиня житла заявила 30 серпня.

"Поліцейські з'ясували, що заявниця менш ніж два тижні тому придбала домоволодіння. В будинку на підлозі жінка виявила кістки людини", – йдеться у повідомленні.

Також у колекторі річки Либідь виявили скелетоподібні людські останки. Кістки помітили дігери в сміттєвому завалі.

Крім того, в Одесі чоловік гуляв з головою людини в руках. У його квартирі знайшли тіла двох загиблих. Він убив свого батька і ще одну людину.

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