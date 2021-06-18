В Одесі на вакцинацію тепер можна записатися онлайн: інструкція

Тепер всі одесити можуть записатись на щеплення на зручний час та не витрачати час на черги під сонцем або дощем

В Одесі пункти масової вакцинації від коронавірусу підключили до сервісу Helsi.me. Тепер всі бажаючі можуть записатися на щеплення у зручний час в режимі онлайн.

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Про це повідомляє сервіс Helsi.me в Telegram.

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Як записатися на щеплення від COVID-19 в Одесі

Перейти за посиланням на Helsi.me (https://bit.ly/3gC0vO8) та обрати Одесу.

Вибрати пункт щеплення, зручний день та час.

Отримати підтвердження запису в смс. Його потрібно показати при вході в пункт вакцинації разом з паспортом та ідентифікаційним кодом.

Зазначається, що всі дані про вакцинацію та міжнародне свідоцтво про вакцинацію будуть доступні у безкоштовному додатку Helsi. Його завантажити можна у AppStore та Google Play.

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Раніше ми повідомляли, що у Тернополі відкрили тимчасовий центр вакцинації від коронавірусу.

Також нагадаємо, у Києві запрацювали пункти вакцинації працівників навчальних закладів. Їм будуть робити щеплення вакциною Pfizer.

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