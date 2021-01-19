В Одесі напали на водія трамвая: що кажуть у поліції

В Одесі поліцейські почали кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень жінці-водієві трамвая.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вчора, 18 січня, на проїжджій частині на вулиці Старопортофранківській. У жінки виникла словесна перепалка з водієм Skoda через аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. В ході конфлікту чоловік вдарив жінку рукою в обличчя.
Медики діагностували у потерпілої забій м'яких тканин голови. З цього приводу вона звернулася з заявою до поліції.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".
В рамках розпочатого виробництва призначена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості завданих жінці тілесних ушкоджень.
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