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В Одесі напали на водія трамвая: що кажуть у поліції

19 січня, 12:46

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Жінка отримала забій м'яких тканин голови

В Одесі поліцейські почали кримінальне провадження за фактом заподіяння тілесних ушкоджень жінці-водієві трамвая.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, інцидент стався вчора, 18 січня, на проїжджій частині на вулиці Старопортофранківській. У жінки виникла словесна перепалка з водієм Skoda через аварійно-небезпечну ситуацію на дорозі. В ході конфлікту чоловік вдарив жінку рукою в обличчя.

Медики діагностували у потерпілої забій м'яких тканин голови. З цього приводу вона звернулася з заявою до поліції.

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Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".

В рамках розпочатого виробництва призначена судово-медична експертиза, яка встановить ступінь тяжкості завданих жінці тілесних ушкоджень.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі водій маршрутки напав на пасажира. Маршрутчик розсік перенісся і порвав одяг пасажиру.

Також нагадаємо, у Києві п'яний пасажир напав на водія тролейбуса через маску.

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Одеса трамвай поліція напад
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