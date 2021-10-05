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В Одесі не вистачає медиків в опорних лікарнях з COVID-19

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 жовтня, 01:18
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Зараз це найбільша проблема опорних стаціонарів
В лікарнях Одеси бракує різних спеціалістів/Колаж: Сьогодні
В лікарнях Одеси бракує різних спеціалістів/Колаж: Сьогодні

В Одесі, де в медичних установах немає місць для важкохворих на коронавірус, не вистачає лікарів в опорних лікарнях з COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба мерії Одеси.

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"Найбільш проблемним моментом роботи опорних стаціонарів є нестача кадрів – лікарів-анестезіологів, середнього та молодшого медичного персоналу. Активно ведуться переговори щодо залучення медиків до роботи в опорних лікарнях, а також готується звернення з даного питання до Міністерства охорони здоров'я та Кабінету міністрів України", — йдеться в повідомленні.

Госпіталізація хворих на COVID-19

Сьогодні в Одесі пацієнтів з підозрою і підтвердженим діагнозом COVID-19 госпіталізують в чотири лікарні: міську інфекційну лікарню і відділення міської лікарні №5 на вул.Троїцькій та Лідерсівському бульварі. Діти поступають в дитячу лікарню №3, вагітні та породіллі — в пологовий будинок №2.

Ситуація з коронавірусом в Одесі

За останню добу, 4 жовтня, на COVID-19 захворіли 49 одеситів. В цілому з початку епідемії в Одесі зареєстровано 72 тис. 689 випадків коронавірусу.

Лікування людей

Зараз на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 237 пацієнтів з COVID-19, з них 37 людей перебувають у стані середньої тяжкості, а в тяжкому — 200 пацієнтів (шестеро підключені до апаратів ШВЛ).

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У МКЛ №5 проходять лікування 235 пацієнтів з COVID-19, в дитячій міській клінічній лікарні №3 — 27 дітей.

Профілактика COVID-19

За інформацією МОЗ України, щоб уберегти себе від коронавірусу, варто дотримуватися наступних рекомендацій:

  • слід мити руки з милом протягом не менше 20 секунд;
  • не торкайтеся брудними руками очей, носа і рота;
  • якщо захворіли — залишайтеся вдома;
  • потрібно чхати й кашляти в згин ліктя або прикривати рот, ніс серветками;
  • регулярно провітрюйте приміщення і дезінфікуйте поверхні;
  • з людьми тримайте дистанцію в 1,5 метра, особливо з тими, хто має симптоми респіраторного захворювання.

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