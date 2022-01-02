В Одесі оголений чоловік розгулював з рушницею (фото)

В Одесі напівоголений чоловік розгулював вулицею з рушницею. Його затримали для з'ясування всіх обставин.
Про це повідомили в Департаменті муніципальної безпеки Одеської міської ради.
Деталі
Учора біля поста "Воронцовський" охоронці комунального закладу "Муніципальна варта" помітили босого чоловіка, на якому були тільки спортивні штани. Чоловік, 1981 року народження, в такому вигляді розгулював містом з рушницею.
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Чоловіка затримали
Невідомого затримали та викликали на місце правоохоронців. Його відвезли в Приморський відділ поліції Одеси для з'ясування всіх обставин того, що сталося.
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