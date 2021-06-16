В Одесі відпочивальникам не радять купатися у морі: чому не варто лізти у воду

Через зливи на вихідних вуличний бруд стікав у море, так що поки вода не дуже чиста і безпечна

В Одесі чиновники радять відпочивальникам поки не купатися у морі. Після тривалих зливу воді може бути багато інфекцій, кажуть у Держспоживслужбі.

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Про це повідомляють новини "Сьогодні".

Курортне місто заливало у вихідні, тому на пляжі стікали поверхневі води. А разом з ними і весь брудь з вулиць і парків.

Утім, через холодну води і зовсім не літню погоду масовий курортний сезон в Одесі ще навіть не почався.

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Зазначимо, 12 червня в Одесі злива тривала всього 15 хвилин, але встигла затопити вулиці міста. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням через що затопило кілька центральних вулиць у центрі міста.

Крім того, раніше Дніпро накрило градом розміром з перепелине яйце. За пів години земля покрилася суцільним білим шаром. У соцмережах містяни викладали фото побитих рослин на городі.