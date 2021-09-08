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В Одесі подорожчає проїзд в маршрутках: вартість

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
8 вересня, 16:06
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Востаннє в місті підвищували тариф на проїзд три з половиною роки тому
В Одесі переглянули тарифи на проїзд в маршрутках. Фото: колаж "Сьогодні"
В Одесі переглянули тарифи на проїзд в маршрутках. Фото: колаж "Сьогодні"

На 3 гривні подорожчає проїзд в одеських маршрутках – з 7 до 10. Таку суму розрахували ще восени минулого року. Зараз через зменшення пасажиропотоку оптимальна сума проїзду взагалі 15 гривень – вважають експерти. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ольга Федорова, проти різкого збільшення цін в міськраді.

Востаннє в місті підвищували тариф на проїзд три з половиною роки тому.

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"Цей тариф не є регульованим, а тому розраховується перевізниками самостійно на основі методики, затвердженої постановою Кабінету міністрів, і всі інші міста країни підвищили цей тариф ще в червні", – говорить в.о. директора Департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міськради Артем Сидоренко.

Влада визначилася з шістьма першими платними автобанами в Україні

77 гривень за 100 кілометрів – такою буде вартість користування платними дорогами в Україні. Інвесторам збираються передати відразу шість трас. Під них вже розробили спеціальні дорожні знаки, і незабаром водії побачать їх на дорогах.

Платна дорога – значить якісна. В Європі такі майже всюди. Вартість проїзду становить :

  • Польща – $3 за 100 км;
  • Франція – $10;
  • Португалія – $1,5.
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Ми писали:

  • Українська влада не виключає введення заборон для невакцинованих громадян. Наприклад, вони можуть торкнутися працівників шкіл, підприємств громадського харчування і водіїв громадського транспорту.
  • Також західні країни одна за одною вводять заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу. "Сьогодні" з'ясовували, чи можливий такий сценарій в Україні.
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