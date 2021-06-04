В Одесі поліцейські "кришували" бордель. Що їм загрожує

В Одесі правоохоронці викрили двох співробітників поліції охорони, які налагодили діяльність борделю.
Як розповіли в пресслужбі ГУНП, організатором незаконної діяльності виявилася 30-річна місцева жителька. До нелегального бізнесу були причетні двоє співробітників поліції охорони.
Один з них – співмешканець жінки – співорганізатор, інший – її молодший брат, привозив повій до клієнтів і забезпечував їх охорону. Ще одна 30-річна учасниця злочинної групи виконувала роль адміністратора і оператора.
Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".
Підозрюваним загрожує до 7 років в'язниці. Фото: ГУНП
Правоохоронці затримали керуючу борделем, її брата, який зараз звільнився зі служби в поліції, і 30-річного чинного співробітника поліції охорони.
За місцем проживання фігурантів справи і в салоні по наданню "послуг" провели обшуки. Копи вилучили "чорнові" записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також готівкові кошти.
Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП
Затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі готують їм оголошення про підозру.
За організацію і діяльність нелегального бізнесу зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.
Один із затриманих – співробітник поліції охорони у відставці. Фото: ГУНП
Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейський організував бордель і створив злочинне угрупування.
Також нагадаємо, у Дніпрі копи "накрили" два борделя.
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