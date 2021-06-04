Русский
$ 27,34
33,26
  1. Новини в регіонах
  2. Новини Одеси

В Одесі поліцейські "кришували" бордель. Що їм загрожує

4 червня, 14:29

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваних і відкрили кримінальну справу – що загрожує затриманим

В Одесі правоохоронці викрили двох співробітників поліції охорони, які налагодили діяльність борделю.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, організатором незаконної діяльності виявилася 30-річна місцева жителька. До нелегального бізнесу були причетні двоє співробітників поліції охорони.

Один з них – співмешканець жінки – співорганізатор, інший – її молодший брат, привозив повій до клієнтів і забезпечував їх охорону. Ще одна 30-річна учасниця злочинної групи виконувала роль адміністратора і оператора.

Слідчі порушили кримінальне виробництво за статтею "сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією".

Підозрюваним загрожує до 7 років в'язниці. Фото: ГУНП
Реклама

Підозрюваним загрожує до 7 років в'язниці. Фото: ГУНП

Правоохоронці затримали керуючу борделем, її брата, який зараз звільнився зі служби в поліції, і 30-річного чинного співробітника поліції охорони.

За місцем проживання фігурантів справи і в салоні по наданню "послуг" провели обшуки. Копи вилучили "чорнові" записи, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, а також готівкові кошти.

Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП

Копи провели обшуки у фігурантів справи. Фото: ГУНП

В тренді
В Одесі відкрили центр вакцинації. Кому і скільки будуть робити щеплень (фото)
Реклама

Затриманих помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідчі готують їм оголошення про підозру.

За організацію і діяльність нелегального бізнесу зловмисникам може загрожувати позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.

Один із затриманих – співробітник поліції охорони у відставці. Фото: ГУНП

Один із затриманих – співробітник поліції охорони у відставці. Фото: ГУНП

Раніше ми повідомляли, що в Одесі поліцейський організував бордель і створив злочинне угрупування.

Реклама

Також нагадаємо, у Дніпрі копи "накрили" два борделя.

Все, що відбувалося в країні і світі сьогодні, – дивіться в нашому випуску.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Олег Філімонов втратив онука (оновлено)
Олег Філімонов втратив онука (оновлено)Зірково
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реально
Бюджетний відпочинок в Одесі та Затоці: наскільки це реальноЕкономіка
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відео
Смерть 15-річного онука Філімонова. Як намагалися врятувати хлопчика – відеоОдеса
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)
В Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ разом з інвалідним візком (фото)Одеса
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в Одесі
Вийшов з дому і не повернувся – як зник співробітник ДПСУ в ОдесіОдеса
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовий
Третя трагедія за тиждень. В Одесі застрелився ще один військовийОдеса

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти