В Одесі поліцейські влаштували бійку з водієм через паркування – відео

В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильне паркування.
Відповідне відео опублікували "Вартові Еспресо".
На записі видно, як поліцейські сваряться із чоловіком і намагаються його затримати. Коли автор відео голосно сказав, що він усе знімає, один коп трохи зупинився, а потім знову намагався викрутити руки водієві.
"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", – сказав чоловік. На що коп відповів: "Я зараз тобі вріжу".
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Водій стверджує, що правоохоронці самі поставили знак і намагаються у такий спосіб нелегально заробити.
Нагадаємо, раніше в Києві водій маршрутки побився з копами.
Крім того, у Києві поліцейський під час затримання побив підлітка.