В Одесі поліцейські влаштували бійку з водієм через паркування – відео

Водій вважає, що копи самі поставили знак і хочуть на цьому заробити

В Одесі правоохоронці побилися з водієм через те, що він відмовився платити штраф за неправильне паркування.

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Відповідне відео опублікували "Вартові Еспресо".

На записі видно, як поліцейські сваряться із чоловіком і намагаються його затримати. Коли автор відео голосно сказав, що він усе знімає, один коп трохи зупинився, а потім знову намагався викрутити руки водієві.

"Не чіпай мене, я нічого тобі не зробив", – сказав чоловік. На що коп відповів: "Я зараз тобі вріжу".

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

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Водій стверджує, що правоохоронці самі поставили знак і намагаються у такий спосіб нелегально заробити.

Нагадаємо, раніше в Києві водій маршрутки побився з копами.

Крім того, у Києві поліцейський під час затримання побив підлітка.