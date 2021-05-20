В Одесі напівголий чоловік вистрибнув з вікна. Відео з місця трагедії

Тіло чоловіка виявили в мікрорайоні Таїрова біля одного з будинків – правоохоронці з'ясовують причину смерті

Надзвичайна подія сталася на Таїрова. Фото: od.vgorode.ua

В Одесі на Таїрова чоловік вистрибнув з вікна. Його тіло без ознак життя знайшов комунальник біля житлового будинку на вулиці Академіка Корольова.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, відомо, що загиблий народився у 1974 році.

За попередніми даними, чоловік вистрибнув з вікна квартири, розташованої на восьмому поверсі, в якій тимчасово проживав.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті. Попередньо відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що чоловік був тільки у нижній білизні.

Місцеві ЗМІ зняли на відео місце події. Відео: 7 канал

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Раніше ми повідомляли, що у Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і проломив дах лікарні.

Також нагадаємо, у Львові хлопець випав з вікна багатоповерхівки.