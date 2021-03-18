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В Одесі зловили "злодія в законі" Мамуку Хонського (фото)

18 березня, 16:16

Тетяна Очеретяна , Діана Федотова

Усього він провів у в'язниці більше 20 років

В Одесі затримали "злодія у законі" Мамуку Хонського. Він нелегально в'їхав в Україну, маючи підроблені документи чотирьох людей.

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Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

Чоловікові 44 роки, він уродженець Грузії і громадянин Російської Федерації.

Мамука неодноразово судимий за скоєння тяжких злочинів. Чоловіка пов'язують з квартирними крадіжками, розбійними нападами та пограбуваннями.

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Його останній строк у в'язниці закінчився півроку тому. Усього за гратами Хонський провів більше 20 років. Зараз він знаходиться у пункті тимчасового перебування іноземців.

Вирішується питання про примусову депортацію "злодія у законі" з подальшою забороною в'їзду.

Нагадаємо, раніше з України видворили "злодія в законі" на прізвисько "Зюзя".

Також ми писали, що з України видворили "злодія в законі" Каху Тбіліського (Справжнє ім'я – Кахабер Орагвелідзе), якого раніше затримали оперативники в Чернівецькій області.

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Одеса затримання злодій в законі депортація

Джерело: Сьогодні

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