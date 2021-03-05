В Одесі проходить жіночий марш: радикали намагалися зірвати акцію (фото і відео)

В Одесі на Приморському бульварі проходить марш за рівні права жінок. Його намагалися зірвати радикали, які виступають за патріархат.

Реклама

Про це повідомляє "Думська".

Так, у жіночому марші беруть участь близько ста людей. Радикали з організації "Традиції і порядок" перегородили дорогу колоні жінок.

Реклама

В інциденті брали участь близько десятка молодиків віком близько 18-19 років. У руках вони тримали банер на підтримку патріархату.

На місце виїхала поліція, почалися сутички. Учасники "Традиції і порядок" чинили силовикам спротив.

Реклама

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Марш за права жінок триває.

Нагадаємо, минулого року в Україні на Міжнародний жіночий день у різних містах пройшли марші за права жінок.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама