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В Одесі проходить жіночий марш: радикали намагалися зірвати акцію (фото і відео)

5 березня, 16:17

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Радикали перегородили дорогу колоні активістів

В Одесі на Приморському бульварі проходить марш за рівні права жінок. Його намагалися зірвати радикали, які виступають за патріархат.

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Про це повідомляє "Думська".

Так, у жіночому марші беруть участь близько ста людей. Радикали з організації "Традиції і порядок" перегородили дорогу колоні жінок.

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В інциденті брали участь близько десятка молодиків віком близько 18-19 років. У руках вони тримали банер на підтримку патріархату.

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На місце виїхала поліція, почалися сутички. Учасники "Традиції і порядок" чинили силовикам спротив.

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Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Марш за права жінок триває.

Нагадаємо, минулого року в Україні на Міжнародний жіночий день у різних містах пройшли марші за права жінок.

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