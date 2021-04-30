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В Одесі сталася пожежа в санаторії, є постраждалий (фото)

30 квітня, 13:32

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вночі в Одесі спалахнула пожежа в одній з кімнат санаторію імені Пирогова – на місце події виїжджали рятувальники

В Одесі в 15-поверховому корпусі клінічного санаторію імені Пирогова вночі, 30 квітня, сталася пожежа. Загорівся матрац у кімнаті на 2 поверсі, де знаходився пацієнт з інвалідністю. Чоловік постраждав.

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Як повідомили в пресслужбі ДСНС, займання сталося через коротке замикання проводки.

Рятувальники евакуювали з приміщення 9 людей.

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Під час пожежі отримав опіки рук, тулуба і голови 48-річний чоловік з обмеженими можливостями руху, який був на лікуванні.

"Його у важкому стані бригадою швидкої медичної допомоги госпіталізували до 10 міської кліничної лікарні. Причина пожежі – перевантаження електричного подовжувача", – розповіли в ДСНС.

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Нагадаємо, увечері в неділю в Одесі на вулиці Посмітного, 10/12 загорівся триповерховий будинок у приватному секторі, в якому розташований готель Arcadia Apartments, де в цей момент було багато постояльців.

Також раніше в Одесі горіла висотка, є жертва.

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