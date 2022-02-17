В Одесі п'яний чоловік із сокирою влаштував дебош у кафе

У закладі перебував поліцейський, який і затримав зловмисника

Чоловік погрожував людям/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Одесі поліція затримала чоловіка, який увірвався в кафе з сокирою та почав усе трощити. Крім того, чоловік погрожував людям.

Про це повідомляє патрульна поліція Одеської області.

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Інспектор патрульної поліції Дмитро Петюк мав вихідний день й увечері він відпочивав з друзями в одному із розважальних закладів міста. У цей час у заклад увірвався чоловік у нетверезому стані. У нього в руках була сокира. Він почав усе трощити нею.

Правоохоронець відреагував на поведінку чоловіка та з допомогою небайдужих затримав зловмисника. Надалі затриманого передали слідчо-оперативній групі, яка надасть правову кваліфікацію діям чоловіка.

Схожий інцидент у Маріуполі

У Маріуполі Донецької областічоловік з сокирою напав на супермаркет мережі АТБ. Він буквально розтрощив всі каси на очах у співробітників магазину і відвідувачів.

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Це був не перший напад чоловіка на магазин. Раніше він розбив одну з кас іншого супермаркету. Там продавець відмовилася пробити товар, тому що покупець був без маски.

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