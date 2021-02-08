В Одесі п'яний спровокував ДТП з 7 автівками (фото)

В Одесі п'яний чоловік за кермом легкового автомобіля Mitsubishi врізався "в лоб" Skoda, яка від удару відлетіла на припарковані машини – загалом постраждало сім автомобілів.

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Про це повідомляє "Думська".

Водій намагався здійснити обгін, не враховуючи дорожню обстановку, в результаті зіткнення пошкодження отримали сім машин – зокрема Mercedes, Mazda, ВАЗ і два Renault.

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У патрульній поліції повідомили, що водій Mitsubishi був п'яний, "драгер" показав у нього в крові 2,1 проміле алкоголю.

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В результаті ДТП ніхто не постраждав. Поліція виписала п'яному водієві адмінпротокол за ст. 130 і ст. 124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Нагадаємо, в Києві п'яний водій скоїв ДТП і намагався втекти, однак перехожі спільно з патрульними його затримали.

Ми також повідомляли, що семеро дорослих і двоє неповнолітніх дітей потрапили в ДТП на автодорозі Івано-Франківськ – Бучач – Тернопіль біля села Зелена.

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