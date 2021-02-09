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Погода в Одесі різко змінилася: авто "плавають" на дорогах (відео)

9 лютого, 13:06

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Авто їдуть по затоплених дорогах дуже повільно

В Одесі після морозу з дощем, які перетворили дорогу в козванку, температура піднялася до 7 градусів тепла. У результаті сніг почав швидко танути і місто знову "поплило".

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Відповідні відео публікують у соцмережах.

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Так, потоп помітили на вулицях Хімічній та Промисловій. На відео видно, що рівень води досягає приблизно половини колеса авто.

Водії їдуть дуже повільно.

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Також затоплена Митна площа. Тут вода тече з-під землі через люк.

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А так "плавають" авто на вулиці Нафтовиків. Автор відео натякає місцевим жителям не сідати сьогодні за кермо.

"Коротше, ми попливли, а ви там вже вирішуйте, виїжджати сьогодні з дому, чи не варто", – сказав чоловік.

Нагадаємо, ми писали, що поблажок від погоди чекати не варто. У середу в більшості областей сніжитиме, місцями дощ, а температура буде і морозною, і плюсовою.

Крім того, через сильні пориви вітру, дощу і снігу в Україні на 9 лютого знеструмлені 273 населених пункти.

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Одеса потоп негода
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