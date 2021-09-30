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В Одесі солдат-строковик випав з вікна казарми: він у важкому стані

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
30 вересня, 18:35
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Хлопець впав з 4 поверху через кілька годин після того, як приїхав в одеську казарму із Запоріжжя
В Одесі військовослужбовець-строковик викинувся з 4-го поверху казарми
В Одесі військовослужбовець-строковик викинувся з 4-го поверху казарми / Фото: Колаж: Сьогодні

В Одесі 19-річний військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України викинувся з четвертого поверху казарми.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в частині.

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За даними ЗМІ, інцидент стався ввечері 28 вересня в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського НГУ на вулиці Миколи Боровського в Одесі.

Солдата доставили в міську клінічну лікарню у важкому стані. У нього політравма, закритий перелом кісток тазу, тупа травма живота і розрив селезінки.

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Уточнюється, що в Одесу гвардієць приїхав із Запоріжжя за кілька годин до події. Поки причину такого вчинку з'ясовують. Його товариші по службі і командири стверджують, що він ні з ким не конфліктував.

За даним фактом почали службове і досудове розслідування.

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