В Одесі стартувала вакцинація від коронавірусу (фото)

В Одесу сьогодні, 25 лютого, прибула перша партія індійської вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Як стало відомо в ході брифінгу в ОДА, регіон отримав 25 900 доз препарату. Сьогодні щеплення від COVID-19 отримають близько 60 одеських медиків.
За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Наталії Одарій-Захарьєвої, в регіоні вакцинацію проводять 10 мобільних груп, 3 з яких працює безпосередньо в Одесі.
"Вакцина має всі сертифікати і ліцензії. Вже стартував перший етап вакцинації, почався він в одеській інфекційній лікарні. Щеплення вже зробили одному лікарю інфекціонки", – зазначила Одарій-Захарьєва.
Раніше ми повідомляли, що в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу - першим щеплення отримав лікар з Черкаської області.
Також нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як себе почувають перші вакциновані в Україні.
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