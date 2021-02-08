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В Одесі будівельна компанія продавала квартири в обхід податків

8 лютого, 16:00

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Державний бюджет не дорахувався понад 7 млн гривень

СБУ викрила одну з одеських будівельних компаній на масштабному ухиленні від сплати податків. Керівництво фірми не зареєструвало структуру платником податку на додану вартість.

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Як розповіли в пресслужбі відомства, компанія декларувала про початок робіт з травня 2017 року і є замовником будівництва житлового комплексу. Власники бізнесу продавали квартири, паркувальні місця, площі для комерційних структур, уникаючи податків. Засоби від клієнтів переводили на рахунки компанії без відображення в бухгалтерському обліку.

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За попередніми висновками експертів, державний бюджет не дорахувався понад 7 млн гривень. Правоохоронці провели обшук в офісі будівельної компанії. Під час слідчих дій вилучили документацію, чорнові і робочі записи, що підтверджують протиправну діяльність.

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Раніше ми повідомляли, що у Києві забудовник попався на несплаті майже 9 мільйонів податків.

Також нагадаємо, забудовники в Україні все частіше обманюють з площею квартир.

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податки Одеса СБУ квартири зловмисники будівельна компанія
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